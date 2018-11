Dois jovens foram presos pela Polícia Militar de Concórdia na noite sexta-feira, dia 2, no bairro Frei Lency, em Concórdia. A prisão se deu no fim da noite da sexta-feira, dia dois. Eles estavam com o mandato de prisão preventiva em aberto pelo crime do artigo 121, do código penal. O mandado foi expedido pela Justiça da Comarca de Concórdia, já que os dois são suspeitos pelas agressões que podem ter resultado na morte de Jorge Wendel, que foi agredido na rua Osvaldo Zandavalli no dia 14 de outubro.

Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, tratam-se F.P.S, de 19 anos e M.F.P de 22 anos. Eles já haviam se apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia dias após a confirmação da morte da vítima. Porém, na ocasião, foram liberados. De acordo com a PM, eles foram conduzidos para o Presídio Regional de Concórdia, onde ficaram à disposição da justiça.

Os dois jovens participaram de uma confusão, que resultou em agressão contra Jorge Wendel da Silva, de 23 anos. A vítima foi atendida inconsciente e encaminhada pelo Corpo e Bombeiros Voluntários de Concórdia para o Hospital São Francisco, onde ficou na UTI, até ter a morte cerebral confirmada dias depois.