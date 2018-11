Um universo que cabe na palma da mão. Ler um livro pode te transportar para vários lugares e fazer experimentar várias sensações, usando apenas visão e a imaginação. Uma experiência que pode ser vivida na 9ª Feira do Livro, que acontece na Rua Coberta, entre os dias 8 e 11 de novembro, em Concórdia.



Promovida pela Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Educação e Fundação Municipal de Cultura, conta com apoio do Sesc, Jornalistas Profissionais Filhos da Pauta, Fundação Logosófica, Unopar, UnC Concórdia, a 9ª Feira do Livro contará com apresentações e atrações culturais. Haverá contações de histórias, espetáculos, apresentações musicais e oficina, distribuídos durante os quatro dias do evento.



A abertura será na próxima quinta-feira, 8 de novembro, a partir das 8h15, onde será lançado o projeto “Geladeiras Literárias” e entrega de livros para a Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves. O atendimento da Feira na quinta e na sexta-feira ocorre das 8h30 às 21h sem fechar ao meio dia, no sábado das 8h30 às 21h e no domingo, 11 de novembro, das 9h às 17h.

Confira a programação completa da 9ª Feira do Livro:

Programação – 08/11 – Quinta-feira

Abertura Oficial da Feira do Livro com:

Lançamento do projeto “Geladeiras Literárias” e entrega de livros para a Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves

Local: Rua Coberta

Horário: 8h15

Espetáculo: “Banana com Canela” com Teatro Vagamundo

Local: Rua Coberta

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 300

Horário das apresentações: 8h30 e 14h

Contação de Histórias e Lançamento de Livro: “A grande descoberta” Autora: Graziela Bridi Faccio e Ilustradora: Carla Pilla

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Pré ao 5º Ano

Limite de Público: 100

Horário das apresentações: 9h15 / 10h30

Contação de Histórias com a escritora DANIELE PAMPLONA

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 100

Horário das apresentações: 9h45 / 15h30 / 16h30 / 19h / 19h30

Contação de Histórias: “Cascata Encantada” com Dell’Arte Produções Culturais e Literárias

Local: Câmara de Vereadores

Indicação Etária: Pré ao 5º Ano

Limite de Público: 90

Horário das apresentações: 15h / 15h45







Contação de Histórias: “O menino que mudou sua história” com Tia Li Recreação e Carretel Cia Teatral

Local: Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves (Centro Cultural)

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 30

Horário das apresentações: 9h30 / 10h30 / 15h / 15h30

Show Musical: Sid Folk’s Trio

Local: Hall de Entrada - Centro Cultural de Concórdia

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: não há

Horário: 20h



Programação – 09/11 – Sexta-feira

Contação de Histórias: “Lobo e Chapeuzinho – A história não contada” com Grupo Teatral Piliquinha

Local: Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves (Centro Cultural)

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 30

Horário das apresentações: 9h / 10h

Contação de Histórias: “Segredos do Velho do Baú” com Grupo Teatral Piliquinha

Local: Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves (Centro Cultural)

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 30

Horário das apresentações: 14h / 15h30

Contação de Histórias: “Uma árvore que dá o que falar” com Carretel Cia Teatral

Local: Câmara de Vereadores

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 90

Horário das apresentações: 9h / 10h / 14h / 15h30

Contação de Histórias: “Migalhas” com Dell’Arte Produções Culturais e Literárias

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 100

Horário das apresentações: 8h30 / 9h15

Contação de Histórias com a escritora DANIELE PAMPLONA

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 100

Horário das apresentações: 10h / 10h30 / 14h / 14h45 / 15h30 / 16h / 19h / 19h30

Painel: “Tenho uma vida cheia ou ampla” = como os pensamentos influenciam na vida - Fundação Logosófica

Local: Auditório do Centro Cultural

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 100

Horário: 20h





Programação – 10/11 - Sábado

Contação de Histórias: “O menino que mudou sua história” com Tia Li Recreação e Carretel Cia Teatral

Local: Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves (Centro Cultural).

Indicação Etária: Livre

Limite de Público: 30

Horário: 10h

PESCA SOLIDÁRIA

Data: Sábado, 10/11 das 8h30 às 18h30

Organização: Jornalistas Profissionais de Concórdia – Filhos da Pauta



CRIANDO SUA HISTÓRIA

Data: Sábado, 10/11 das 08:30 às 19:30

Organização: CEMAP/UNOPAR

* Programação Artística na Rua Coberta com apresentações dos alunos de Dança e Música do Sesc em Concórdia, das 9h30 às 11h e 14h30 às 17h.



Programação – 11/11 - Domingo

* Programação Artística na Rua Coberta com apresentações do Grupo “Sala de Ensaio” e Oficina de Dança da Fundação Municipal de Cultura.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)