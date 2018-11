ACF inicia a final do Estadual Sub-18

Em Cunha Porã, AD Cunha Porã e ACF Concórdia iniciam a disputa pelo título do Estadual Sub-18 neste sábado ás 20h. A equipe de Cunha Porã eliminou nas semifinais a equipe da Pinhalense. Já a ACF Concórdia eliminou nas semifinais a equipe do C5 Futsal AABB. O jogo de volta acontece em Concórdia no dia 14 de novembro ás 19h.