Em Correia Pinto as Leoas recebem a Acoff Concórdia no ginásio municipal, ás 20hs. Enquanto que em Irani, também ás 20hs, a AFFI Irani recebe a Female no ginásio Modesto Tortelli. As partidas são pela oitava rodada do Estadual. As Leoas lideram a competição seguido pela Female.