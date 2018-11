Nesta quinta-feira (01) a equipe sub-20 da ACF/FMEC venceu a equipe de Florianópolis por 2 a 1 e conquistou a vaga na final do Catarinense no Centro de Eventos.



A equipe comandada pelo técnico Thomé que já havia vencido a primeira partida da semifinal em Florianópolis por 4 a 2, fez novamente um bom jogo e conquistou a classificação com gols de Tainan e Xilau.



O adversário da final ainda não está definido, pois Joinville e Tubarão necessitam ainda disputar as duas partidas da semifinal, a primeira partida entre as equipes será no dia 17, com isso acredita-se que a final será somente no mês de dezembro.





(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)