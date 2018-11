Nos próximos dias, a Prefeitura de Concórdia fará a pavimentação asfáltica nos buracos que foram abertos, por fresagens, na rua Tancredo Neves, subida para o Parque de Exposições. Já foi realizado o encaminhamento para a contratação emergencial de uma empresa para a execução do serviço, que será assumido pelo município devido o descumprimento de notificação, enviada à empresa Dallagnol Engenharia, responsável técnica da obra.



O problema vem se arrastando desde 2016, quando a obra entrou na fase final. A constatação de problemas de deformações na pista (devido a qualidade de massa asfáltica), impediram o recebimento da obra por parte do município. A empresa executora precisou fazer os reparos, para que a obra cumprisse com os critérios exigidos no contrato. De lá para cá, foram três fresagens (retirada da camada asfáltica com problema), mas na última, feita no início de outubro, não foi efetivada a cobertura dos buracos.



Como a obra ainda não foi entregue ao município, a Administração Municipal não pode intervir no primeiro momento. Mas com o descumprimento da última notificação, que estabeleceu como prazo máximo, 30 de outubro, para a execução do serviço, a prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanismo e Obras, tem a legalidade de fazer uma contratação emergencial para tapar os buracos e posteriormente cobrar os ônus da responsável pela obra.

(Fonte: Edila Gracieli de Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)