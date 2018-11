O motorista de um caminhão Mercedes-Benz/915C, placas AOK-0978 de Chapecó, acabou colidindo violentamente na traseira de um caminhão Ford/Cargo, placas ATJ-1446 de Irani, quando descia a BR-282, em Herval d´Oeste. O acidente aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (1º) no km 382, próximo ao Ferro Velho Boa Vista.

Apesar do impacto, que destruiu a cabine do Mercedes, o condutor foi socorrido apenas com escoriações nos braços. Ele foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Universitário Santa Terezinha para avaliação médica. Na pista ficaram as marcas de frenagem do veículo.

Bombeiros providenciaram a limpeza do local, pois o caminhão caçamba de Irani transportava uma carga de areia.

A Polícia Militar sinalizou o local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para registrar a ocorrência.

(Texto: Portal Caco da Rosa)