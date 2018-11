Os relógios de celulares e computadores têm pregado algumas peças nos brasileiros nos últimos domingos, mas o Horário de Verão vai iniciar oficialmente apenas no próximo domingo, 4 de novembro. Quando os ponteiros marcarem zero hora no domingo, deverão ser adiantados em uma hora. Essa mudança deverá ocorrer nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, atingindo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

O Horário de Verão de 2018 será mais curto, com início em 4 de novembro e término em 17 de fevereiro de 2019. Nos anos anteriores sempre iniciava no terceiro domingo de outubro, mas agora, a pedido do TSE, os relógios serão adiantados em uma hora apenas no 1º domingo de novembro, para que o início do horário de verão não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno da eleição.

O Horário de Verão é polêmico e chegou a ser cogitada a possibilidade de deixar de existir, já que a justificativa de economia de energia elétrica está sendo questionada nos últimos anos. Um estudo do Ministério de Minas Energia apontou queda na efetividade desta iniciativa.

O perfil do consumo de eletricidade no Brasil não está mais ligado diretamente ao horário, mas sim à temperatura. Segundo a pesquisa, a economia de energia entre 17h e 20h ainda acontece, mas é menor do que o aumento do consumo verificado durante as madrugadas, por causa do uso do ar condicionado entre meia-noite e 7h.