A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia está abrindo o prazo de inscrições para o Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador para o ano de 2019. As inscrições valem para as séries A, B e C.



A FMEC orienta que os responsáveis devem retirar o Termo de Compromisso na FMEC para confirmar a participação no evento do próximo ano. A entrega desse documento deve ser até o dia quatro de dezembro na própria fundação.



As comunidades participantes deverão entregar o termo de compromisso, juntamente com a cópia de certidão negativa no CNPJ.



As fichas de inscrições de jogadores e prazo para entrega serão definidos em Congresso Técnico, cujas datas serão marcadas.