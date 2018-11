A CDL Concórdia e as empresas que fazem parte da campanha histórica - Show de Prêmios do Comércio de Concórdia R$150 MIL em vale-compras realizaram na manhã desta quinta-feira (1º), no auditório do Centro Cultural a entrega dos 51 vales da terceira etapa da promoção.

A ocasião foi marcada pela entrega do cartão de débito aos 40 ganhadores dos vales de R$500 e mais 11 de R$1 mil do último sorteio que ocorreu no dia 26 de outubro em frente à sede da entidade alusivo as vendas do Dia das Crianças. Após a entrega os ganhadores dos vales poderão comprar nas centenas de empresa identificadas.

O momento contou ainda com a presença dos representantes das empresas sorteadas, membros da diretoria e da equipe de colaboradores. O diretor de campanha de Vendas, Gabriel Sabino, esteve recepcionando os convidados e destacou mais uma vez o envolvimento das diferentes empresas na campanha. “São as empresas que aderiram ao projeto que fazem essa campanha tão importante. Agora estamos focados na Black Friday, sexta –feira negra de grandes descontos que será no dia 23 de novembro com os estabelecimentos funcionando até às 22h e logo após foco nas vendas de Natal a melhor época para o varejo brasileiro”.

Na lista dos ganhadores destaque para o aposentado, Ademir Ackermann, que ganhou pela segunda vez seguida na campanha deste ano foram dois vales de R$1 mil cada. Na primeira vez foi comprando na New Point Informática e preenchendo dois cupons e agora no Caitá Supermercados. “Na primeira vez achávamos que era trote e agora quando nos ligaram eu até comentei acho que ganhei novamente. Estamos reformando a casa e esse valor será bem investido neste projeto. A minha esposa já ganhou no sorteio de uma motocicleta, mas eu, nunca ganhei nem rifa, mas agora estou com sorte. O plano é continuar comprando na cidade e pedir sempre os cupons, não vamos deixar de preencher e quem sabe serei o cliente de três premiações”.

O último sorteio acontece no dia 27 de dezembro a partir das 18h em frente à sede da entidade na qual serão sorteados 72 vale-compras, 58 de R$500, 12 de R$1 mil, 1 vale de R$10 mil e o maior da promoção de R$20 mil. Para participar do último sorteio basta comprar R$50 ou mais nas empresas com o selo, preencher o cupom e ficar torcendo, lembrando que os cupons não acumulam.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)