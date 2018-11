O objetivo é fazer a entrega no último dia de atividades deste ano

A campanha iniciou na última semana pelas redes sociais. Josemara Schreiner está arrecadando doces para distribuir aos alunos da APAE de Ipira, onde ela atua. As doações podem ser feitas até o dia 10 de dezembro na sede da entidade. Também é possível faze contato, para que a doação seja recolhida.

A psicóloga explica que a ideia é tornar o Natal dos alunos mais feliz. “É uma ação social com o objetivo de proporcionar um momento diferente para eles. Sem dúvida a presença do Papai Noel na APAE, e fazendo a entrega dos doces, vai se tornar um momento de alegria para nossos alunos”, comenta ela. “Optamos pelos doces porque temos alunos de várias idades e a ideia é poder contemplar todos. Além disso, o doce é algo fácil para arrecadar. Se fossemos solicitar brinquedos, por exemplo, nem todos iriam utilizar”, detalha Josemara.

A entrega dos doces será feita no último dia letivo. Quem quiser fazer doação, pode levar os produtos na APAE ou fazer contato com a entidade através do telefone 35580754 que um voluntário recolhe a doação. "Qualquer doação será bem-vida e nós da APAE agradecemos o gesto. Sem dúvidas fará a diferença e proporcionará muitos sorrisos dos nossos alunos", ressalta a psicóloga.

A APAE atende aproximadamente 60 alunos dos municípios de Ipira, Piratuba e Peritiba, com diversas atividades e atuação de profissionais de diversas áreas.