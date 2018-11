O mês de outubro termina como sendo o mais chuvoso até aqui nesse ano de 2018, em Concórdia. A informação consta no banco de dados da Estação Climatológica da Embrapa Suínos e Aves, localizada no Distrito de Tamanduá. Nos 31 dias do décimo mês desse ano, caíram 341 milímetros. A chuva foi registrada em 16 dias de outubro, sendo que no dia 18 caíram 58 milímetros, a maior concentração no período. Nos últimos dois dias, foram mais de 60 milímetros de chuva.



Ainda conforme a Estação Climatolótica da Embrapa Suínos e Aves, em todo o ano de 2018 choveu 1.393 milímetros.