O menino concordiense Heitor Silva Sperb, de três anos, segue internado na UTI de um Hospital de Curitiba, PR. Ele está na capital paranaense há quase 15 dias para procedimentos em função de um tumor no cérebro. O tratamento é feito há dois anos. No último mês o quadro se agravou e ele precisou ser internado para iniciar a radioterapia, mas os médicos optaram por retirar o tumor, através de cirurgias. Ele já havia passado por sete intervenções cirúrgicas e agora a equipe médica fez mais três.

Os pais Marçal Oliveira e Chaiana Sperb estão com Heitor em Curitiba. “Tudo mudou depois que chegamos aqui. Os médicos iriam fazer a radioterapia, o Heitor estava sendo preparado para isso, porém o tumor estava pressionando demais a cabeça dele e outra equipe médica decidiu operar e remover o tumor. Foi uma ação de emergência e de muito risco, mas salvou a vida do nosso filho. Depois da retirada, mais duas cirurgias foram realizadas para adaptar uma válvula que é necessária que ele use”, conta a mãe. “Os médicos estão acompanhando e ele faz fisioterapia e demais atividades de recuperação. A gente segue aqui, torcendo e orando pela recuperação e evolução do Heitor”, ressalta a mãe.

Em Curitiba com o filho:

Marçal, professor de música, e Chaiana publicitária, tiveram que parar de trabalhar para ficar com Heitor no Hospital. Eles precisaram de doações para arcar com as despesas de locomoção, refeições e hospedagem. Para isso, iniciaram uma campanha nas redes sociais no mês passado. “Muita gente está nos ajudando, não sabemos nem como agradecer. As pessoas fazem doações em dinheiro, nos oferecem auxílio, nos deram inclusive, informações e dicas, que nos fizeram procurar outro Hospital aqui, foi através disso que outra equipe começou a cuidar do Heitor”, revela Chaiana. “Tem pessoas fazendo rifas, bazares e outras ações que nem imaginávamos que poderiam ser feitas. Nosso pedido alcançou muita gente, ultrapassou barreiras e estamos muito agradecidos, isso está fazendo a diferença”, agradece a mãe.

Para ajudar:

Duas contas bancárias estão disponíveis para quem quiser fazer doações. Uma é no Itaú, Agência 1008, Conta 02771-4. A outra é no Sicoob Transcredi. Agência 3288-3, Conta 19923-0. As duas estão no nome do pai, Marçal Oliveira. O número do CPF dele é 060.563.376-26. Também é possível fazer contato através do telefones/Whatsapp: 49 - 99948-6050, Marçal e 99954-3020, Chaiana.