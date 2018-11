Uma batida frontal entre carro e ônibus tirou a vida de um motorista. O acidente aconteceu às 7h20 desta quinta-feira (1º), na SC-283, na Linha São Roque, no interior de Chapecó.

A vítima, que foi identificada como J.F.S, de 62 anos, conduzia um é Palio/Weekend Adventure de Campo Largo (PR), quando bateu frontalmente com um ônibus Volkswagen CAIO de Chapecó, usado para o transporte coletivo no município.

O motorista do carro morreu no local. Conforme o sargento do Corpo de Bombeiros Militar, quando a guarnição chegou no acidente, o homem estava preso nas ferragens, politraumatizado e já em óbito. Já o condutor do ônibus, um homem de 34 anos, nada sofreu. Ele retornava sozinho de um frigorífico após deixar funcionários.

A equipe realizou o desencarceramento do corpo e deixou aos cuidados do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Chapecó, para os encaminhamentos necessários.

O trânsito de veículos ficou complicado no local, porém a Polícia Militar realizou o controle do fluxo até a chegada da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) para realizar o laudo técnico da colisão.

(Fonte: ClicRDC)