O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018, Enem, será no próximo domingo, 4 de novembro. Os participantes terão cinco horas e meia para resolver questões de linguagens, códigos e ciências humanas e tecnologias. A redação também deverá ser feita na etapa deste domingo. É importante lembrar que qualquer explanação que desrespeitem os direitos humanos incorrerá na perda de 200 pontos. Em Concórdia 1.843 inscritos deverão fazer as provas no Senai, FACC, Fabet ou IFC.

A coordenadora municipal do Enem, Jennifer Barboza, reforça que é importante que os inscritos fiquem atentos aos horários. A abertura dos portões será às 12h com fechamento às 13h. “É bom lembrar que estaremos no Horário de Verão, mas como haverá o adiantamento de uma hora o que pode ocorrer é os candidatos se anteciparem para as provas”, afirma Jennifer. Após o fechamento dos portões não será autorizada a entrada de ninguém.

Os candidatos deverão apresentar um documento de identificação com foto. Cópias simples, autenticadas ou documentos sem foto não terão validade. Para fazer a prova é necessário levar caneta esferográfica da cor preta em material transparente. “Nenhum outro tipo de caneta será aceito”, alerta Jennifer. Os estudantes também poderão levar água em garrafa transparente, sem rótulo, e até mesmo um lanche armazenado em saco transparente.

Pelo aplicativo do Enem, é possível ver o cartão de confirmação da inscrições. Nele estão disponíveis o número da inscrição, data, hora, local das provas e língua estrangeira selecionada. A dica é se organizar com antecedência e sair de casa mais cedo para evitar transtornos. A segunda etapa do Enem será realizada no domingo, 11 de novembro.