Falta de energia elétrica comprometeu captação no rio Suruvi.

A Casan deve liberar o abastecimento de água para parte da cidade de Concórdia a partir do começo da manhã desta quinta-feira, dia primeiro de novembro. O fornecimento ficou comprometido em função da paralisação total por algumas horas da estação de captação no rio Suruvi. O motivo foi a falta de energia elétrica, ocorrido por volta das 6h30, por causa do temporal.



Em nota, a Casan explica que essa unidade é responsável por aproximadamente 35% do volume de água bruta. No começo da tarde desta quarta-feira, dia 31, passou a faser o abastecimento de forma intermitente. Durante a tarde da quarta-feira, o abastecimento foi suspenso para os bairros Naza´re, Sunti, Imperial, Nações, Catarina Fontana, Itaíba, Loteamento Redin, Cristal, Flamengo, Santa Rita, São Paulo, Industriários e parte do centro.

A Casan orienta para que o consumo de água seja limitado ao essencial.