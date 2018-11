Estão disponíveis 19 lotes para o leilão que acontece no próximo dia 13.

A Prefeitura de Municipal por meio da Secretaria de Administração lançou um edital de leilão de bens móveis considerados inservíveis e antieconômicos. Serão 19 lotes para o leilão que será realizado no dia 13 de novembro, às 09h, na Secretaria de Transportes, situada na rua Adílio Hilário Mützenberg, nº 1000, no bairro Guilherme Reich.



Os itens estarão disponíveis para visitação a partir de amanhã, 01 de novembro, no pátio da Secretaria de Transporte, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os bens poderão ser adquiridos por meio de lances verbais, a partir do valor mínimo estabelecido por lote, e será vencedor o arrematante que oferecer o maior lance por lote. Após a compra, a retirada do bem deverá ser efetuada até cinco dias úteis, após o leilão.



Caminhões, automóveis, tratores e materiais de sucata são alguns dos itens que serão leiloados. O edital completo com a descrição dos bens e as regras do leilão estão disponíveis neste link: https://concordia.atende.net/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajaxPrevent=1510827259819&file=C7058B4E42FBFF81D1B7935B7E44A2B94DF54904&sistema=WPO&classe=UploadMidia

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)