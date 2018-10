Pinhalense eliminou o ADC/Curitibanos na semifinal, enquanto que nas quartas, a ADAF Saudades eliminou o Lages Futsal.

A equipe da Pinhalense se garantiu em mais uma decisão na Liga Catarinense de Futsal. Na noite do último sábado, a equipe eliminou o ADC Curitibanos e assim brigará pelo título do returno. Na primeira partida em Curitibanos, a Pinhalense acabou derrotada pelo placar de 5 a 2 e assim precisava reverter a vantagem adquirida pelo seu adversário.



No jogo de volta em Pinhalzinho, bateu o ADC no tempo normal pelo placar de 4 a 3 e provocou a prorrogação. No tempo extra, a equipe da casa jogava pelo empate. A partida terminou em 0 a 0 e assim a Pinhalense segue para a grande final do returno. Já o ADC/Curitibanos se despede da competição.



A Pinhalense já está classificada para as semifinais do Estadual já que conquistou o título do turno. Se conquistar novamente o returno, a equipe se garante na grande final com a vantagem de fazer a final em casa.



O outro finalista do returno será conhecido em dois jogos. ADAF Saudades e Catanduvas iniciam nesta quarta-feira a briga pela vaga á grande final. A equipe da ADAF Saudades eliminou a equipe do Lages Futsal na última semana.



Semifinal Geral



Estão classificados para a semifinal geral do Estadual as equipes da Pinhalense e ADAF Saudades. A situação de classificação se encontra da seguinte forma.



A final do returno acontecendo entre Pinhalense e ADAF Saudades, pode abrir vaga para os dois com melhor índice técnico.



Pinhalense campeão e ADAF Vice: Pinhalense na final e ADAF encara a AGN Capinzal na semifinal.



ADAF campeão e Pinhalense vice: AGN Capinzal e Lages Futsal se garantem na semifinal do Estadual.



Catanduvas campeão e Pinhalense vice: AGN Capinzal classificada



Pinhalense campeã e Catanduvas vice: Pinhalense na final e ADAF x Catanduvas decidem vaga na semifinal.

(Fonte: Ascom/LCF)