Artilheiro do Interiorano de Futebol Sete é de Canhada Funda

É de Canhada Funda o artilheiro até aqui do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete 2018. Trata-se de Ederson, que balançou as redes em 14 oportunidades. A competição está na fase eliminatória.



Na sequência vem o jogador Jairo, do Linha Sertão, com oito gols. Cleverson (Ipiranga), Ezequiel (Pruciano) e Eduardo (Alvorada), todos com sete gols, completam a lista.