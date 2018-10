Um acidente grave aconteceu por volta das 10:15h desta quarta-feira, dia 31, na Serra do Cachimbo, na BR-153 em Concórdia. Duas carretas bateram e uma pessoa ficou presa às ferragens. Uma das carretas tem placas de Artur Nogueira SP e a outra é de Rio Branco do Sul, PR.

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados para atender a ocorrência e se deslocaram com o “Trem de Socorro”. De acordo as informações apuradas no local, os dois motoristas ficaram feridos e foram conduzidos para atendimento médico no Hospital São Francisco. Os dois estão conscientes. O motorista do caminhão de São Paulo teve fraturas nas duas pernas e no quadril. O motorista do veículo do Paraná teve fratura na perna esquerda e suspeita de fratura na cervical.

