O feriado de Finados é marcado por deslocamentos de distâncias variadas e por rotas pulverizadas em todas as regiões do estado, quando pessoas vão homenagear entes queridos que já se foram. Na sexta-feira, dia 02, haverá grande concentração de veículos e pedestres próximo aos cemitérios, muitos deles localizados às margens das rodovias federais:

BR 101 - Km 200, Barreiros (São José), Km 230, Enseada do Brito (Palhoça), Km 437 (Sombrio), Km 450 (Santa Rosa do Sul)

BR 116 - Km 222 (Correia Pinto)

BR 280 - Km 186 (Mafra)

BR 282 - Km 221, Parque da Saudade (Lages)

BR 470 - KM 50, Salto do Norte (Blumenau)

Entre as ações planejadas pela PRF para o feriado, está a concentração da fiscalização nestes trechos próximos a cemitérios e também em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Além de agentes de grupos especiais, como do Grupo de Motociclismo Regional (GMR) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE), a fiscalização receberá o reforço de policiais que estão no momento atuando em áreas administrativas. O objetivo é evitar condutas que aumentem o risco de acidentes graves e vítimas, como uso do celular pelo motorista, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

Em 2017 o feriado de Finados caiu em uma quinta-feira, portanto houve um dia a mais de operação. Já no feriadão mais recente de 2018 com a mesma duração de quatro dias, o de Nossa Senhora Aparecida, a PRF registrou 108 acidentes, nos quais 140 pessoas se feriram e 05 morreram.

A PRF recomenda paciência ao motorista, principalmente na saída do feriadão, quinta-feira entre 14 e 22 horas, e no retorno, domingo entre 16 e 22 horas. A maioria dos acidentes são registrados geralmente no último dia da operação, data de retorno, quando o fluxo de veículos chega a dobrar em relação ao um dia normal.

Como acontece em todos os feriados nacionais prolongados, para aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes nas rodovias federais de pista simples, haverá restrição de tráfego para combinações de veículos de carga (CVC), caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões-cegonha e aqueles que precisam de Autorização Especial para Trânsito nos seguintes dias e horários:

01/11/2018 quinta-feira 16:00 às 22:00

02/11/2018 sexta-feira 06:00 às 12:00

04/11/2018 domingo 16:00 às 22:00

Dicas de segurança – A PRF recomenda aos motoristas algumas condutas para que façam uma viagem mais tranquila:

- Planeje a viagem: lembre-se de programar paradas em locais adequados para abastecimento, alimentação e descanso;

- Todos os ocupantes do veículo devem usar cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

- Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

- Somente ultrapasse em locais permitidos e quando há certeza da segurança da manobra;

- Em caso de chuva, aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Quando houver formação de filas, não transite pelo acostamento;

- Motorista: jamais manipule o celular enquanto dirige.

(Fonte: Núcleo de Comunicação Social)