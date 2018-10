Os proprietários de imóveis no perímetro urbano de Irani devem ficar atentos. Quem tem terrenos baldios com lixo depositado ou com mato, poderá ser multado. A Prefeitura está fazendo um levantamento dos lotes nestas condições e em breve medidas serão tomadas. O objetivo é manter a cidade limpa e com o aspecto visual melhor.

O primeiro passo é listar e fazer uma vistoria nos terrenos que necessitam de limpeza. Em 15 dias a Prefeitura deve começar encaminhar notificações, estabelecendo um prazo para que os proprietários limpem os lotes. Caso não cumpram a medida, multas serão aplicadas. “Infelizmente temos que tomar essa atitude. Já solicitamos, ligamos para proprietários, pedimos várias vezes, mas não tivemos muito respaldo, então temos que tomar medidas”, explica a secretária de Planejamento de Irani, Rosimeri Fátima Spazini. “Depois de notificado, o dono tem 20 dias para providenciar a limpeza. Precisamos manter a cidade limpa, e além do aspecto visual tem a questão do lixo, que polui e pode gerar outros problemas, como o acúmulo de água, que se torna criadouro do mosquito da Dengue, por exemplo. É uma questão de saúde pública também”, ressalta.

A secretária lembra que há uma Lei de abril deste ano que dá respaldo para que o município aplique multas. “É importante destacar que as multas só serão cobradas a partir do ano que vem, mas em função destas notificações que faremos agora. Outro detalhe, é que o valor da multa é de cerca de R$ 4,00 por metro quadrado, ou seja, um lote de 300 metros quadrados, por exemplo, vai custar para o proprietário, aproximadamente R$ 1.200,00, então vale à pena pagar R$ 200,00 ou R$ 300,00 pela limpeza”, alerta Rosimeri.