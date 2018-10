A cobrança de estacionamento rotativo em Concórdia será ampliada para mais de 400 vagas. Essa medida já está autorizada legalmente, mas ainda não há uma data definida para essa mudança entrar em vigor. O diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, explica que isso irá ocorrer apenas quando for refeita a licitação da Área Azul. “O edital já havia sido lançado, mas o Tribunal de Contas do Estado solicitou que fizéssemos alguns ajustes. Nós já concluímos as alterações, mas eles ainda não responderam”, detalha Vitto.

O estacionamento rotativo será implantado na Rua Marechal Deodoro (trecho compreendido entre a Abramo Eberle até a Rua Arciso Colla), toda a extensão da Rua Independência, Travessa Lamonatto, José Venâncio Finger, Abramo Eberle, Dionísio Boff e Trevessa José Cella. Também haverá Área Azul na Rua Romano Anselmo Fontana (trecho compreendido entre a Marechal Deodoro até a Travessa das Violetas).

Vitto comenta que a inclusão dessas ruas foi solicitada há bastante tempo. “São locais de grande movimentação”, pontua. Ele também esclarece que a atual empresa que gerencia o serviço de Área Azul em Concórdia teria dificuldades para ampliar a cobertura do estacionamento rotativo neste momento. “Eles estão com dificuldades para fiscalizar as vagas já existentes e, além disso, não teriam a obrigação de vistoriar essas novas ruas”, afirma o diretor.

Como está o andamento da nova licitação

A Prefeitura de Concórdia ainda aguarda uma manifestação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para publicar o edital de licitação para definir quem será a nova empresa que irá operar o serviço de Área Azul em Concórdia. A expectativa era que a nova concessionária do estacionamento rotativo fosse conhecida ainda em junho de 2018, mas como duas empresas apresentaram questionamentos sobre as planilhas de custos e definição dos valores das tarifas, o TCE recomendou a suspensão do processo. Agora, o governo municipal aguarda uma manifestação do Tribunal de Contas para lançar o próximo edital.

Essa nova licitação será publicada porque em janeiro de 2018 a empresa Merlos Júnior, que opera o serviço de estacionamento rotativo pediu o rompimento amigável de contrato, alegando dificuldades financeiras para manter a Área Azul. A administração municipal aceitou o pedido, mas com a condição de que a Merlos Júnior mantenha as atividades até que uma nova empresa seja contratada.