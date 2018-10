A chuva, acompanhada de vento forte, que acometeu a região na manhã desta quarta-feira, dia 31, trouxe transtornos em Concórdia. Pelo menos, duas residências tiveram destelhamento parcial, uma no bairro Natureza e outra no Bom Pastor. Os chamados chegaram ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia que fez a disponibilização de lonas.



Durante a tormenta, que durou aproximadamente 10 minutos, houve queda de energia em vários pontos da cidade e uma árvore caiu sobre a rua, na Anita Garibaldi. na subida para o bairro Vista Alegre.



A forte chuva também provocou acúmulo de água sobre as estradas e provocou acidentes. Um deles aconteceu na SC 283 em Fragosos, em que houve a saída de pista de um Ford Fiesta. Outro acidente, uma colisão entre dois veículos, ocorreu na Marechal Deodoro. Ambos com atendimento do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Em toda a região de abrangência da Regional da Celesc de Concórdia, cerca de 16,5 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem energia elétrica por alguns momentos.