A Polícia Civil de Concórdia vai investigar um possível caso de assalto a homem dentro de residência. O fato teria ocorrido ainda no último dia 15, mas o fato foi comunicado na tarde da terça-feira, dia 30.

Conforme o comunicante, de 69 anos, ele teria retornado para casa depois de ficar um período internado. Chegando no imóvel, ele encontrou um homem e duas mulheres, que teriam arrombado a porta da residência e rendido a vítima com um facão. O fato ocorreu na Marcelino Ramos, no bairro Imperial.

Do local, os meliantes levaram uma TV 40 polegadas, marca Philips; ainda foram levadas roupas, dois aparelhos de som da marca Philps, uma faca e uma gaita de boca.

O idoso, vítima da ação, alega conhecer os supostos autores do roubo.