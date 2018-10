O futsal feminino encerrou a edição 2018 dos Jogos Estudantis de Concórdia. A decisão foi na tarde de hoje, 14h15, no ginásio da Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia (SER Sadia). A final envolveu as Escolas Municipais Frei Cipriano Chardon (Cachimbo) e Natureza (Natureza). O título foi para o Interior com a vitória da Escola Frei Cipriano Chardon ao vencer por 7 x 0.

Na terceira colocação chegou a Escola Municipal Romeu de Sisti, do Distrito de Planalto.

Os Jogos Estudantis de Concórdia foram realizados pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

(Fonte: FMEC)