A Associação de Pais e Amigos do Voleibol/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia ficou com a quarta colocação no Campeonato de Voleibol Adulto Masculino organizado pela Liga Oeste de Voleibol. Jogos foram realizados no último sábado, no Silveirão, em Chapecó. Campeão ficou o time da APROV/Chapecó, segundo lugar para CDM São Lourenço do Oeste e na terceira colocação, Vôlei Joaçaba.APAV/FMEC fica em quarto lugar na Liga Oeste.

(Fonte: FMEC).