No último sábado ocorreu mais uma rodada do 23º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, no Estádio Romano Sandrin. Na ocasião, o México venceu o Internacional por 03 a 00 e o Flor da Serra ganhou de 02 a 01 do Botafogo.

No próximo sábado, a rodada será em Alto Cascalho, quando se enfrentam o Sanga Martins e Flor da Serra e Náutico e Palmeiras. No domingo, a rodada será em Linha Alegre e em campo a disputa será entre Três Pinheiro e Internacional e Construtora Benini e Ipiranga.

(Fonte:Olíria Weber Locatelli)