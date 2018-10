Cooperativa aparece em lista que elenca as 337 melhores empresas do país.

Mais uma vez a Coopercarga foi destaque na publicação Época Negócios 360º, uma publicação da revista Época que elenca as 337 melhores empresas do país. A cooperativa conquistou o 2º lugar na classificação geral do setor de Transportes, considerando a pontuação de todas as dimensões avaliadas. Ainda, conquistou dentro da categoria Transportes, o 1º lugar no quesito Pessoas, a 3ª posição em Inovação, o 4º lugar em Sustentabilidade, o 4º lugar em Visão de Futuro e a 5ª posição em Governança Corporativa. Além disso, ficou com a 115ª posição no ranking geral, subindo 91 colocações em comparação a 2017, e com a 11ª colocação geral na região Sul.



A premiação é realizada anualmente pela revista Época e reconhece as empresas que contribuem para disseminar as melhores práticas do mercado. Todas as empresas são avaliadas em seis dimensões: Desempenho Financeiro, Governança Corporativa, Sustentabilidade, Inovação, Pessoas e Visão de Futuro. O evento de premiação aconteceu em São Paulo, no dia 24 de outubro. Representaram a Coopercarga o diretor administrativo e financeiro, Jamir Carlos Cordeiro da Silva, e o gerente de tecnologia e inovação, Denny Mews.



Para o diretor administrativo da Coopercarga, Jamir Carlos Cordeiro da Silva, ficar em destaque nesse respeitado anuário é mais um marco na história da Coopercarga. “Essa premiação nos faz ter a certeza de que um time comprometido pode ser cada vez melhor. Nossos colaboradores, cooperados, parceiros, todos têm parte nessa conquista. Ela é nossa, é resultado da dedicação de cada um e merece ser comemorada!” finalizou Jamir.



Saiba mais sobre a premiação





O guia Época NEGÓCIOS 360º é fruto de parceria técnica com a Fundação Dom Cabral – que participou da formulação da metodologia, fez a pesquisa de campo e o processamento final das informações. A Boa Vista SCPC também foi parceira na pesquisa de balanços e processamento dos dados financeiros. Além dessas instituições, a pesquisa contou com a colaboração da Economatica, para dados e rankings de companhias abertas.





Foram apresentados cinco rankings principais. O primeiro deles é o Ranking 360º, pelo qual foram listadas as 337 melhores entre grandes empresas, depois da avaliação em seis dimensões da gestão: Desempenho Financeiro, Governança Corporativa, Sustentabilidade, Inovação, Pessoas e Visão de Futuro. A partir dele, as empresas foram agrupadas em 27 setores. Ainda, na revista, foram apresentados os rankings das 500 maiores companhias no Brasil por receita líquida, com dados financeiros e gerenciais; dos 100 maiores bancos por ativos totais; das 50 maiores seguradoras por prêmios emitidos líquidos; e das 100 maiores companhias abertas por valor de mercado.

(Fonte: Atanes Zago)