Evento tem o apoio do Sebrae/SC e Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Concórdia recebeu pela 2ª vez o Startup Weekend - evento com duração de 54 horas que reuniu empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas para compartilhar ideias, formar equipes e criar novas startups. A iniciativa, criada e mantida pela aceleradora americana TechStars, teve como parceiros em Santa Catarina o Sebrae/SC, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), a Foresee, Pagueveloz, Scaliot, Rafael Assunção, Silva Santana & Teston Advogados e Perini Busines Park. A programação ocorreu na sede do Senac.

O Startup Weekend é uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto em uma missão para inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades. Mais de 8.000 startups foram criadas nos eventos realizados em cerca de 100 países. As atividades iniciaram na noite de sexta-feira com o palco aberto para os participantes compartilharem suas ideias e inspirarem outros a se juntarem em seus times. As mais bem votadas foram escolhidas e, no sábado e domingo, os times focaram em encontrar um modelo de negócios e criar um produto viável mínimo, utilizando metodologias e ferramentas como Lean Startup, Business Model Generation e Desenvolvimento de Clientes. No domingo, os times apresentraram o que construíram e receberam os feedbacks dos jurados experts. Os vencedores do Startup Weekend neste ano foram os seguintes empreendimentos: CapiGo, AlocAqui e Carro Chefe. A menção honrosa foi para a EZ Bear.

O analista técnico do Sebrae/SC, Eduardo Sganzerla, salientou o expressivo trabalho desenvolvido pelo projeto Startup SC do Sebrae/SC e informou que haverá um grupo de mentoria em Chapecó a partir de 2019. Destacou o ecossistema Desbravaley e as ações ligadas ao empreendedorismo e inovação que são desenvolvidas por um grupo de pessoas que faz conexões e, dentro de suas expertises, colabora para o crescimento do ecossistema. Também falou sobre a bandeira de Santa Catarina que será um case da BS Startup no Startup Awards que ocorre nos dias 29 e 30 de novembro reunindo todos os Estados com a força e segmentação do ecossistema de cada um. “A iniciativa em sua 5ª edição é a maior premiação para o ecossistema de inovação e startups do Brasil. A nossa bandeira ficará em Chapecó até o dia 10 de novembro e, no dia 6, teremos evento para reunir os desbravaleys e pegar assinaturas, fazer fotos, entre outras ações, para incentivar e mostrar nossa identidade”.

Outro aspecto importante é que Santa Catarina emplacou na premiação do Startup Awards um representante em cada categoria. Entre eles, estão o projeto Startup SC que ficou entre os top 10 na categoria comunidade, o gestor do Sebrae/SC Alexandre Souza que representará o ecossistema na categoria Hero e a Unochapecó que figurou entre as 10 universidades do Estado.

Alessandra Cassol é head de inovação na Coopercarga, docente na Universidade do Contestado e atuou como uma das organizadoras do Startup Weekend em Concórdia. Para ela, o evento deste ano foi maior que a primeira edição e surpreendeu pela quantidade de participantes, tanto desenvolvedores quanto designer. “Tivemos um time bem jovem e uma mescla muito similar de homens e mulheres participando. Foi um fim de semana intenso no qual os mentores e participantes se integraram, desenvolveram suas ideias ativamente e o feedback que nos deixaram é que foi o melhor fim de semana da vida deles. Estamos conseguindo construir um ecossistema de inovação e empreendedorismo no ambiente Desbravaley e isso fortalecerá novos modelos de negócios, novas empresas, novas startups e fará com que nossa região evolua e se fortaleça ainda mais”, avaliou.

(Fonte: MB Comunicação)