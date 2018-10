Asaprev busca parceria com prefeitura para obra de ampliação

A Associação dos Aposentados e Idosos de Concórdia – Asaprev, reuniu-se hoje, terça-feira, 30, com o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, na sede da associação. No encontro, a Asaprev solicitou apoio financeiro para continuação da obra de ampliação de sua sede, que prestará maior e melhor atendimento aos idosos e aposentados do município.



Na ocasião, o prefeito se comprometeu em buscar alternativas para conseguir recursos e destiná-los à obra. O vice-presidente da associação, Gilmar Luiz Montecelli, ao solicitar parceria com a prefeitura, falou sobre a população idosa de Concórdia, que cresce ano após ano, e o quanto a sede nova pode contribuir na qualidade de vida e até mesmo na saúde dos idosos e aposentados, que poderão receber atendimento na policlínica que tem previsão de ser instalada na sede da Asaprev.



O prefeito Pacheco destacou que uma das preocupações do poder público é desenvolver ações voltadas à terceira idade, uma delas é a candidatura da nossa cidade para sediar os Jogos Abertos da Terceira Idade – JASTI, em 2019. Também frisou a importância da associação e de sua força, quanto categoria, para reivindicar recursos e melhorias à classe. A obra de ampliação já iniciou e está na parte de escavação e fundação. A previsão é que até o fim deste ano, a estrutura esteja pronta e coberta.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)