Os funcionários da primeira fábrica da Sadia, sediada em Concórdia (SC), são os protagonistas da nova campanha da marca, que será transmitida em cadeia nacional até 17 de novembro. O filme enaltece o trabalho feito nas granjas de famílias integradas para mostrar que a experiência adquirida ao longo de gerações e o aperfeiçoamento técnico posterior influenciam na qualidade final do frango, que é a proteína animal mais consumida do país, com consumo per capita de aproximadamente 45kg por ano.

Para a família Lorenzetti, participar da nova campanha foi uma grande oportunidade para mostrar ao Brasil a força do oeste catarinense. “Ficamos lisonjeados em participar da nova campanha e satisfeitos que a nossa atuação tem sido conduzida de forma adequada e íntegra. Nossa família representa milhares de outras famílias vinculadas à Sadia, portanto, é uma grande responsabilidade”, conta Osmar Lorenzetti que integra a família.

“As famílias produtoras são parceiras da Sadia há muitos anos e sempre houve uma troca de conhecimento constante para criarmos o melhor frango. Todos participam de treinamentos frequentes e aprimoram constantemente os processos utilizados nas granjas”, explica Cecília Alexandre, gerente executiva de marketing da Sadia. “Abrimos as portas para proporcionar maior transparência ao trabalho do campo e ressaltar que o carinho empregado pelos profissionais é um dos nossos diferenciais”, completa.

Na indústria, a campanha retrata a etapa de congelamento do frango por um colaborador que utiliza equipamentos específicos para aferir a temperatura da câmara frigorífica e, outro, que manuseia um produto embalado para destacar o sistema inovador de congelamento utilizado pela marca – desenvolvido para preservar os nutrientes do alimento por mais tempo, bem como assegurar a qualidade e a segurança do alimento. “Esse sistema elimina o risco de contaminação, mantém as propriedades nutricionais da proteína e, ainda, a cor, a textura e o sabor do frango”, explica Cecília.

As novas embalagens da Sadia também recebem destaque na nova campanha. No caso do frango, os diferentes cortes – peito, coxa, sobrecoxa, por exemplo – são congelados individualmente por meio de uma tecnologia democratizada pela Sadia. “Hoje esse sistema, o IQF, Individually Quick Frozen, evitando desperdício e facilitando a vida do consumidor”, lembra Cecília. Com isso, a marca mostra o potencial e a vocação que tem para falar e atender todos os públicos. “A Sadia é uma marca para todos, pois oferece uma linha de produtos para todas as ocasiões”.

A campanha, que já está veiculada na TV, tem reforço no ambiente digital, mídia exterior (Out of Home) e pontos de venda. Confira o vídeo da campanha: https://youtu.be/R5p58idoCCE

Sobre Sadia



Sinônimo de qualidade superior e praticidade, a Sadia, que também é a marca de alimentos mais valiosa do país, está presente na mesa do consumidor há mais de 70 anos. Ao longo desse período, a marca conquistou a confiança de milhões de famílias ao oferecer propostas inovadoras e soluções adequadas para diferentes ocasiões de consumo. Está inserida em uma cadeia produtiva longa, que tem início no campo com a criação de aves e suínos e ampla distribuição pelo Brasil, presente em mais de 150 mil pontos de venda em todo o país. Tem um portfólio amplo e diversificado, pensado para atender todos os públicos. Investe constantemente para manter o pioneirismo e protagonismo no setor e, com isso, é referência nas categorias em que atua.





(Fonte: Imprensa BRF)