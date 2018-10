O deputado Neodi Saretta voltou a reivindicar ao Secretário de Estado da Segurança Pública, que os aprovados do concurso público do Instituto Geral de Perícias (IGP/SC nº 001/2014) sejam convocados imediatamente. O objetivo é suprir a demanda de profissionais nas unidades de todo o estado. “Temos um grande déficit de profissionais nos IGP´s, causando sobrecarga de trabalho em diversos setores reduzindo a qualidade dos serviços prestados”, disse.



Saretta novamente apelou ao Estado pedindo a contratação ou realocação de Perito Criminal, o quanto antes, para atuar no Instituto Geral de Perícia o município de Concórdia. “Há muito tempo Concórdia enfrenta esse problema com a falta de Peritos Criminais. Diversas solicitações foram encaminhadas ao Governo do Estado, porém nenhuma providência foi tomada”, salienta Saretta.



O IGP de Concórdia atende outros 14 municípios da região, mas pela falta de profissionais o trabalho fica comprometido. Recentemente ocorreu um acidente em que um cidadão foi esmagado por uma motoniveladora, devido a falta de profissionais no município foi solicitado o atendimento de perícia criminal de outra localidade o que levou mais de três horas para chegar ao local. “Isso é inadmissível. Não é justo com os familiares que, além da dor da perda, precisaram ficar ao lado do corpo aguardando a chegada do atendimento”, lamentou o deputado.



IML – Outra reivindicação de Saretta é sobre a situação precária em que se encontra o Instituto Médico Legal (IML) de Concórdia. Há anos o deputado vem pedindo melhorias na estrutura do local. As poucas melhorias que foram realizadas, aconteceram devido ao investimento de dinheiro dos profissionais que atuam no IML e de doações da população “A comunidade concordiense e a região não podem ficar no descaso e o governo do Estado precisa tomar uma atitude urgente para solucionar os problemas do IML do município”, disse Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Gabinete do deputado Saretta).