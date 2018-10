A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e a UNC Concórdia estão ultimando os detalhes para o lançamento de mais uma edição do Caderno de Informações Socioeconômicas do Município de Concórdia, que passará a ter a denominação de Concórdia em Dados Socioeconômicos 2018/2019. O material traz detalhes sobre as potencialidades do município, enfocando dados sobre aspectos como: geografia, população, saúde, educação infraestrutura, desenvolvimento e economia. Na tarde desta terça-feira, a diretora de campus da UnC Concórdia, Cristiane Zucchi, apresentou o layout e relatou quais as informações e inovações que serão inseridas na nova versão.

O Concórdia em Dados Socioeconômicos é um documento que fica à disposição da sociedade para que todos saibam os dados que contemplam nossa economia, bem como as variáveis sociais que são tão relevantes para explicar quais as potencialidades do município e em que áreas é possível avançar. . De acordo com o presidente da Associação Empresarial de Concórdia, Márcio Zanatta, o material é um serviço prestado à população. “É uma forma de compartilhar com a comunidade as informações mais relevantes sobre a econômica de Concórdia, pormenorizando os números e traçando um panorama completo dos negócios e das atividades que são desenvolvidas nas mais diversas iniciativas empreendedoras", assinala.

A diretora de campus da UnC Concórdia, Cristiane Zucchi, fez questão de enaltecer a parceria com a ACIC. “O material vem sendo aprimorado a cada edição e disponibiliza dados precisos sobre a economia de Concórdia. São informações importantes para toda a comunidade, principalmente para investidores e empreendedores, explica. “Estamos satisfeitos comais essa parceria firmada com a ACIC”, finaliza.

O Concórdia em Dados Socioeconômicos é o resultado de um amplo trabalho de pesquisa sobre o cenário socioeconômico de Concórdia. A ACIC e a UnC Concórdia formaram uma parceria para garantir a prestação de um relevante serviço à sociedade. Neste material, constam informações detalhadas sobre os dados econômicos e sociais. São dados devidamente apurados, através de fontes confiáveis.

Principais informações do Concórdia em Dados Socioeconômicos

O material traz informações detalhadas sobre as seguintes atividades: Localização, População, Saúde, Educação, Ensino Superior em Concórdia, Transporte, Economia, Informações Gerais, A Força das Empresas que Nasceram em Concórdia, Comércio Exterior, Emprego e Renda, Turismo e Cultura, Turismo Religioso, Ecoturismo, Principais Eventos, Entidades Ambientais e Entidades Públicas no Município.

