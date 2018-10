A CDL Concórdia e Polícia Militar realizaram na manhã desta terça-feira, dia 30, no auditório do Centro Cultural uma reunião de avaliação do Programa Comércio Seguro. Estiveram participando do encontro os associados da entidade membros do grupo, diretores e colaboradores.

O presidente da entidade, Heldemar Maciel, iniciou reforçando a participação dos membros e a parceria da PM. “Acreditamos que prevenir é sempre o melhor caminho. Precisamos de ações efetivas que possam diminuir e combater a criminalidade. A criação do programa e do grupo de WhatsApp tem se mostrado uma ferramenta efetiva de promoção da segurança em característico no que envolve os estabelecimentos comerciais da cidade”.

O tenente coronel, Sérgio Vargas, destaca que a finalidade do programa é de inibir roubos e furtos através de uma rede bem organizada entre comerciantes e polícia. “Por meio do programa melhoramos a forma de trabalho facilitando a identificação de situações suspeitas garantindo em muitos casos o pronto atendimento através do repasse das informações à equipe e aos demais membros. Outro ponto positivo tem sido a aproximação com a polícia militar”.

A reunião conduzida pelo tenente, Claudemir Adelino Ronning, iniciou ressaltando o trabalho de estratégia de policiamento pautada na filosofia de polícia comunitária. “O programa vem crescendo com o passar dos meses, pois os empresários dos mais diferentes setores entendem que a ideia que visa fortalecer vínculos é um dos caminhos para a prevenção da criminalidade. O grupo de WhatsApp sim tem gerado bons resultados e evitado diferentes situações, mas no ato da ocorrência ainda pontuamos o uso do 190. O programa que busca aplicar a metodologia de vigilância natural, que facilita as ações policiais através da mudança de comportamento, em que o cidadão ou comerciante deixa de ser uma vítima fácil para se tornar um fiscal de segurança, no intuito de contribuir na redução dos índices de criminalidade na sua região, além de melhorar a sensação de segurança na comunidade já é avaliado de maneira positiva por todos”, explica.

A ocasião igualmente foi marcada pelo esclarecimento de dúvidas e sugestões de melhorias. A proximidade do Natal também foi tema devido à grande circulação de pessoas no período, para isso a proposta é reforçar a presença ostensiva e garantir a tranquilidade de comerciantes e clientes durante as compras de Natal e Ano Novo.

Dentro das atividades programadas estão as visitas preventivas e a partir de agora consultorias nas empresas mediante manifestação na corporação. Para as empresas que tem interesse em participar do programa é preciso preencher um formulário disponibilizado no site da CDL Concórdia – links e entregar na entidade ou na PM.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL).