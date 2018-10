Abaixo-assinado contra a renovação do contrato com a Casan

A falta de água voltou a se agravar em Concórdia nos últimos dias. Desta vez, o vereador Edno Gonçalves (PDT) está mobilizando os concordienses para um abaixo-assinado digital contra a renovação do contrato de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre a Prefeitura de Concórdia e a Casan. Esse contrato irá vencer em dezembro de 2020, mas um ano antes o governo municipal terá que sinalizar o que pretende fazer com esses serviços.

Edno Gonçalves defende uma nova forma de prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na opinião dele, é preciso discutir as alternativas de municipalizar, fazer uma parceria público/privada ou terceirizar. “Isso já existe em diversos outros municípios”, pontua.

Quem quiser aderir ao abaixo-assinado contra a renovação do contrato de concessão com a Casan, pode acessar o documento por meio das redes sociais do vereador Edno Gonçalves. Ele também fez alguns pedidos de informações para o governo municipal e à Casan. “Há muitos anos sofremos com a falta de água em Concórdia. Eu gostaria de saber o que o prefeito pensa sobre isso e como está se posicionando. Também solicitei à Casan quais serão os investimentos feitos em curto prazo”, afirma.