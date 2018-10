O proprietário de um restaurante registrou prejuízo em função de arrombamento seguido de furto, ocorrido na madrugada desta terça-feira, dia 30. O estabelecimento vítima foi o Restaurante Espelho da Tradição, localizado na SC 283, no bairro Petrópolis.



De acordo com o responsável pelo local, o fato foi percebido nas primeiras horas da manhãdesta terça-feira, dia 30, quando os funcionários visualizaram a porta arrombada. Do local, foram levados alguns objetos, entre eles um botijão de gás e a gaveta do caixa, com R$ 60,00 em moedas. A caixa registradora foi achada nas proximidades.



A Polícia Militar foi acionada para fazer o levantamento.

(Com informações do repórter André Krüger).