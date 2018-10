Fato aconteceu no Frei Lency, no começo da manhã desta terça-feira, dia 30.

Um rapaz de 18 anos foi preso após agredir duas pessoas e investir contra a Polícia Militar com uma foice. O fato foi registrado no começo da manhã desta terça-feira, dia 30, em uma residência no bairro Frei Lency. As vítimas das agressões são o pai do agressor, de 56 anos, e uma adolescente, que tem 13 anos. Todos foram levados para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos e o jovem ficou detido até passar por Audiência de Custódia, na tarde de hoje.

Conforme informações, o rapaz teria chego em casa e agredido com socos o pai e a adolescente, que seria a sua companheira. Ambos ficaram feridos, porém sem gravidade. A PM foi acionada, chegou no local e encontrou resistência por parte do rapaz, que teria investido contra os policiais com a foice.

Todos foram levados para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos. As duas vítimas foram levadas para o hospital para avaliação médica e o jovem ficou detido.

(Com informações do repórter André Krüger).