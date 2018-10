O presidente da Liga das Escolas de Samba de Concórdia, Neuri Garghetti, confirmou ao Jornalismo da Rádio Aliança na manhã desta terça-feira, dia 30, que as agremiações não vão desfilar no Carnaval de 2019. Segundo ele, a decisão foi tomada em uma reunião realizada na noite da segunda-feira, entre a Liga e representantes das Escolas.

Ainda conforme Garghetti, a ideia é reestruturar as Escolas de Samba. “Entendemos que precisamos fortalecer a participação das Escolas no desfile. Neste ano de eleição o nosso tempo ficou ainda mais curto, tanto para a organização, quanto para a arrecadação de recursos, então decidimos não desfilar em 2019 e voltar mais forte em 2020”, explica o presidente. “Nosso objetivo é trazer mais qualidade para a avenida e também queremos ter mais uma Escola no desfile, ou seja, queremos quatro agremiações. Já estamos trabalhando desde agora para isso”, adianta ele.

Mesmo sem a participação das Escolas, haverá uma programação de Carnaval em Concórdia. A Fundação de Cultura está organizando atividades que serão realizadas no Parque de Exposições. “Com a decisão das Escolas, estamos trabalhando com uma programação alternativa. Teremos no sábado à tarde, dia 02 de fevereiro, o Carnaval dos Idosos. No domingo à tarde, o Carnaval Infantil, e ainda estamos definindo se faremos no sábado ou no domingo, o adulto”, conta o superintendente da Fundação de Cultura de Concórdia, Júlio Gomes. “A programação será gratuita e esperamos que a população participe. Também queremos resgatar a cultura do Carnaval de Clube, que era forte em Concórdia”, comenta Gomes.