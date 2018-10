Uma pessoa ficou ferida em acidente entre carro e moto. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 30, na rua 29 de Julho, no cruzamento com a Mansuetto Fávero, no bairro Nazaré. Neste acidente, a condutora da motocicleta, de 22 anos, sofreu escoriações na perna direita. Ela foi atendida no local e encaminhada para atendimento no pronto socorro do Hospital São Francisco.

Neste acidente envolveram-se uma moto Biz e um Fiesta, ambos com placas de Concórdia.

Segundo informações, a condutora do veículo Fiesta estava saindo da Rua Mansueto Fávero para converter na Rua 29 de Julho, quando ocorreu a colisão. A moto fazia sentido Itaíba-Centro.

(Com informações do repórter André Krüger).