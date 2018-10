O preço do leite entregue em outubro e pago aos produtores em novembro deverá ter nova redução. Na reunião do Conseleite deste mês a projeção foi de queda de R$ 0,01, mas a expectativa é que essa baixa poderá ser ainda maior.

O cálculo feito pelo Conseleite leva em consideração a situação do mercado nos primeiros 10 dias de cada mês. No entanto, o gerente de Bovinocultura de Leite da Copérdia, Flávio Durante, explica que depois da segunda quinzena de outubro o cenário apresentou mudanças. “Houve uma redução na venda de derivados e nesta semana a projeção da indústria é para queda no preço do longa vida, que é um dos principais produtos”, explica.

O valor do leite pago aos produtores está apresentando queda desde o mês de agosto de 2018. Segundo Flávio Durante, o principal problema não é o excesso de produção. “Não tem nada afetando o mercado, o que observamos é uma forte redução no consumo. As pessoas estão com muitas dúvidas sobre o futuro da economia e diminuíram as compras. Esse comportamento está interferindo bastante”, destaca.

A previsão do Conseleite de SC é que o preço com maior valor de referência fique em R$ 1,52, o médio em R$ 1,24 e o preço de menor valor de referência em R$ 1,15. Cada empresa ou cooperativa têm autonomia para seguir ou não as projeções do Conseleite.