Uma confusão durante um evento de Motocross, realizado no domingo, dia 21, em Jaborá, vai gerar demanda na Justiça. De acordo com as informações apuradas, uma briga aconteceu após um desentendimento gerado por manifestações políticas. Um vereador do PT e uma família que apoiava Bolsonaro, se envolveram no caso.

O morador Nelci Nicolli, que é deficiente físico, publicou um vídeo, ainda no domingo, relatando que ele e a família foram agredidos pelo vereador Adalir Melânio de Santi e por outras pessoas durante o evento. Na gravação, ele relata que levou socos e chutes e que os agressores também tiraram um adesivo do candidato Bolsonaro, do PSL, do carro, e colaram em suas costas. Nicolli também disse o vídeo, que uma de suas filhas teve corte em um dos braços e sua esposa foi ofendida. “Já fizemos o Boletim de Ocorrência, os exames que foram solicitados e vamos aguardar o trabalho de investigação e da Justiça. Não podemos nos pronunciar muito para não atrapalhar a investigação”, comenta ele. “Estou me recuperando das agressões e dos ferimentos, mas ainda há o abalo emocional, estamos assustados com essa violência no país e que infelizmente chegou aqui também”, lamentou.

O Jornalismo da Rádio Aliança também fez contato com o vereador Santi, citado. Ele, que é presidente do PT em Jaborá, disse que no momento não ia dar entrevistas e detalhes do assunto, por orientação dos advogados. Ele não negou que a confusão tenha ocorrido, mas disse que não foi autor das agressões e que também registrou Boletins de Ocorrência.

O início da confusão:

O vereador comentou que o problema iniciou quando um dos organizadores do evento de Motocross, que fazia um pronunciamento, citou Jair Bolsonaro do PSL. Ele relatou que se sentiu ofendido e chegou a entrar com o carro na pista das motos, parando o evento e cobrando explicação. O tumulto teria iniciado nesta hora, mas até então não havia agressão, segundo ele

Nicolli afirma no vídeo que estava chegando no evento com a família, justamente quando o vereador entrou com o carro. Ele disse ainda que por poucos metros ele e a família não foram atropelados e a partir daí é que a confusão teria iniciado.