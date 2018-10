No segundo turno das Eleições 2018, 566 presos provisórios e agentes penitenciários exerceram o direito ao voto em 17 unidades prisionais do estado. Na capital, 68 detentos e agentes votaram no Presídio Masculino de Florianópolis. A seção contou com o apoio dos próprios agentes penitenciários, além de professores da instituição que atuaram como mesários.

Ao todo, 676 presos e agentes haviam se registrado para votarem no estado. No primeiro turno, 587 participaram efetivamente do pleito. Os municípios com unidades prisionais aptas a esse tipo de voto foram Araranguá, Blumenau, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, Tubarão, Videira e Xanxerê



(Por Assessoria de Comunicação Social do TRE-SC)