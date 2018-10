A Associação Portadores de Fissura Lábio-Palatais – Profis, juntamente com a Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Saúde, assinaram um termo de colaboração para a manutenção dos trabalhos da entidade. O ato ocorreu no gabinete do prefeito, Rogério Pacheco, na manhã desta segunda-feira, 29 de outubro. Estiveram presentes o secretário de Saúde, Pedro Sperandio, o presidente da entidade, Domingo Valencia Vargas e o tesoureiro Jânio Guilherme Selbach.

O termo prevê repasse de R$ 85.723,12, divididos em 14 parcelas de acordo com o cronograma de desembolso apresentado pela entidade. A Profis é uma associação que presta apoio e atendimento aos pacientes portadores de fissura lábio-palatais e suas famílias. O prefeito, Rogério Pacheco, destacou o relevante trabalho que a entidade presta à sociedade e que, iniciativas como esta, vão ao encontro das ações que o poder público realiza para a saúde e qualidade de vida das pessoas.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)