Evento aconteceu no fim de semana, na cidade de Chapecó.

Resultados do Xadrez de Concórdia no Circuito Regional

Resultados do xadrez de Concórdia no Circuito Regional Oeste d Xadrez 2018. A oitava etapa aconteceu em Chapecó, no fim de semana.

Categoria Sub 08 Masculino

Lucas Diersmann: 16º Lugar

Jean Lazzarotti: 21º Lugar

Categoria Sub 10 Masculino

Ezequiel Chitolina: 1º Lugar

Calebe Lazzarotti: 2º Lugar

Guilherme Mauro: 5º Lugar

Categoria Sub 12 Feminino

Amanda Barpi Cassel: 1º Lugar

Carolina Diersmann: 4º Lugar

Aline Balena: 5º Lugar

Ana Paula Lazzarin: 9º Lugar

Categoria Sub 14 Masculino

Vinicius Balena: 6º lugar

Otavio Lorenzetti: 9º Lugar

Luiz Soligo da Silva: 14º Lugar

Categoria sub 14 Feminino

Tauany Durante: 2º Lugar

Categoria Sub 16 Masculino

Diego Custodio: 1º Lugar

Geral Feminino

Tainá Durante: 1º Lugar

Eduarda Weber: 2º Lugar

Geral Absoluto

Leandro Perdomo: 1º Lugar

Marco Antonio Albiero: 4º Lugar

Luiz H. Lazzarin: 10º Lugar