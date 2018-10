Um momento marcante para a população do Alto Uruguai Catarinense. Um bom público participou no sábado, dia 27, do Dia do Bem FarmaSesi. A programação ocorreu nas dependências do SESI-Concórdia (Das 09h00 às 16h00). Diversas entidades da região participaram da ação. Foram prestados serviços gratuitos como: corte de cabelo, manicure, massagens, atividades físicas, maquiagem, apresentações culturais e brincadeiras de crianças. As entidades parceiras tiveram a oportunidade de transmitir orientações sobre saúde à população.

A diretora regional do SESI, Rosane Kunen, ficou satisfeita com a participação do público. “Apesar do mau tempo, no período da manhã, tivemos a satisfação de contarmos com um público expressivo durante o dia. O mais importante foi a união das entidades, envolvidas por um sentimento de solidariedade, alicerçado em fazer o bem para as outras pessoas. Esse aspecto foi o mais latente durante as atividades de domingo. Além dos serviços prestados gratuitamente, muitas orientações foram repassadas à comunidade”, assinala Rosane.

O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, enalteceu a FarmaSesi e todas as entidades envolvidas no Dia do Bem. “Foi um momento muito especial para a nossa comunidade. Grandes iniciativas são possíveis através de parcerias sólidas. Os parceiros envolvidos demonstraram o comprometimento com a voluntariedade e a disposição de propagar o bem para a sociedade local. Ficamos imensamente gratos pela participação de todos”, pontua Mendonça.

Famílias presentes

O Dia do Bem FarmaSesi recebeu um expressivo número de famílias. Os pais aproveitaram o dia, para levar seus filhos e compartilhar com eles um sábado repleto de atrações. Os brinquedos infláveis, disponibilizados pelo SESI, fizeram a alegria da criançada. Além disso, foram distribuídos balões e pipoca aos participantes. Toda a programação foi desenvolvida na ampla estrutura do SESI, localizada no Bairro Itaíba-Concórdia. “Foi um dia repleto de alegria, que contribuiu para despertar a solidariedade das pessoas”, finaliza a diretora regional do SESI, Rosane Kunen.

(Fonte: PG Comunicação)