Parte da cidade de Concórdia está com o abastecimento de água prejudicado em função de problemas e uma das estações de recalque de água tratada da Casan. Conforme comunicado, emitido pela empresa, na tarde desta segunda-feira, dia 29, estão com o fornecimento comprometido os bairros Parque de Exposições, Imigrantes e Liberdade.



De acordo com o comunicado, "os técnicos trabalham para que o conserto seja realizado ainda nesta segunda-feira, com previsão de retomada do abastecimento nestas áreas da cidade, a partir do final da tarde, sendo que a normalização ocorre de forma gradativa".



A estatal também orienta para que os moradores dessas localidades limitem o consumo de água ao "essencial" até que o sistema seja normalizado.