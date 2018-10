Pouca alteração no número de abstenções no segundo turno na Amauc

Houve pouca alteração no número de abstenções no segundo turno das eleições de 2018, na região do Alto Uruguai de Santa Catarina. Conforme levantado pela Rádio Aliança, no domingo, dia 28, 20.904 eleitores deixaram de comparecer às urnas na região para votar para Presidente da República e para goverandor do Estado. Esse quantitativo é um pouco superior ao registrado no último dia sete, em que 20.457 pessoas, por alguma razão, não compareceram às Sessões Eleitorais.