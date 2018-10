O evento Agronegócio e Inovação desembarca em Chapecó. No dia 8 de novembro instituições do ecossistema de inovação, empresas desenvolvedoras de tecnologias e lideranças do agronegócio familiar se encontram no Centro de Treinamento da Epagri de Chapecó para discutir o futuro do setor agropecuário em Santa Catarina. O evento é promovido pelo do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar (NITA) e as inscrições podem ser feitas no site http://nita.org.br/eventos/agronegocio-inovacao-etapa-oeste/

Mais do que apresentar as ações do NITA, o evento irá reunir o ecossistema de Inovação, startups e representantes das cadeias produtivas de Santa Catarina, conectando as demandas do agronegócio às soluções tecnológicas já disponíveis no mercado e estimulando a geração e oferta de novas inovações. “Santa Catarina aceitou o desafio do Banco Mundial e implantamos um projeto inovador para aproximar startups e agricultura familiar. Nós percebemos que esses setores não conversavam, e a agricultura familiar não conseguia absorver as tecnologias da mesma forma que os grandes produtores. Eram dois mundos separados e nós queremos que esses mundos se aproximem para que possamos aumentar a produtividade no meio rural”, explica o secretário executivo do NITA, Julio Bodanese.

NITA



O Núcleo de Inovação faz parte de um grupo seleto de iniciativas para aproximar tecnologia e agricultores. O Banco Mundial apoia apenas oito projetos como esse no mundo e o Estado é o único representante da América Latina nessa lista, tornando-se referência para outros estados e países.

O NITA funciona como um elo entre startups, pequenas e médias empresas desenvolvedoras de inovações e as cadeias produtivas organizadas dos agricultores, acelerando o processo de desenvolvimento e oferta de tecnologias. Hoje são 38 empresas cadastradas, que já fazem negócios com agricultores e empresas catarinenses, além de algumas parcerias internacionais.

Programação



8:30 - Abertura

8:45 - NITA - De onde viemos, onde estamos e para onde vamos

9:30 - Ecossistema de Inovação de Chapecó e sua importância para a agricultura familiar.

10:10 –Intervalo

10:30 - Desafios para a inovação na agricultura familiar em Santa Catarina

12:00 - Adesão de instituições ao NITA

12:20 - Avaliação e encerramento

Parceiros



O Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar reúne diversas entidades de Santa Catarina, entre elas Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), Associação Polo Tecnológico do Oeste Catarinense (Deatec), Associação Catarinense de Fundações Educacionais(Acafe), Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi) e Universidade Católica de Santa Catarina.

