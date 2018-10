Eleito com 71,02% dos votos válidos para governador de Santa Catarina, na primeira entrevista após a vitória Carlos Moisés da Silva (PSL), falou em reduzir a estrutura governamental do Estado. Em novas manifestações na imprensa nesta segunda-feira, 29 de outubro, ele afirmou que pretende dar início à reforma administrativa já durante o período de transição do governo, que começa na tarde de hoje.

Carlos Moisés afirmou que o primeiro passo será trabalhar em um projeto de lei para diminuir a estrutura administrativa. “Depois vamos pensar em pessoas. Temos um grupo que fará de Santa Catarina um Estado mais ágil e competitivo”, pontuou.

O encontro entre o atual governador Eduardo Pinho Moreira (MDB) e o governador eleito Carlos Moisés da Silva não será aberto à imprensa. Nas entrevistas feitas hoje, Carlos Moisés não divulgou quem irá coordenar o processo de transição.

Já por parte do atual governo, Pinho Moreira anunciou que quem irá coordenar o processo será o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Em entrevista ao NSC, Pinho Moreira afirmou que irá facilitar o processo. “Será uma transição transparente e clara, feita com o intuito de ajudar. Naturalmente, vendo a votação de mais 71% , mostra que temos que ajudá-lo e participar desse sucesso”.

Uma sala no centro administrativo já está liberada para a equipe do governador eleito que será responsável pela transição. Eles terão acesso às informações sobre as últimas ações do governo estadual e também sobre as obras e contratos que estão em vigor. Eduardo Pinho Moreira já afirmou que Carlos Moisés irá assumir o Estado em 2019 com um déficit de R$ 700 milhões nas contas públicas.